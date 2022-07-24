BOLU'DA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 130'A YÜKSELDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BOLU'DA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 130'A YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BOLU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi.

BOLU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi. Sudan olduğu değerlendirilen zehirlenmede 71 kişi taburcu oldu, 58 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedaviye alındı. Gün gün artan zehirlenme vakalarında sayı 130'a ulaştı. 130 kişiden 71'i taburcu oldu. 58 hastanın tedavisi devam ederken, dün de 49 yaşındaki Eyüp Ertem yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi öğle namazının ardından Bolu'da toprağa verilecek.

Bolu Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title