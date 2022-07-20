Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4)
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİBolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİ
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Kılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel