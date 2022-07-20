Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavide (4)

VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİBolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

VALİ KILIÇ, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde yaşayan ve zehirlenmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Kılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title