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BOLU'DA SAĞLIK EKİPLERİ EV EV DOLAŞIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Zehirlenme vakalarının yaşandığı 729 nüfuslu Yuva köyünde sağlık ekipleri, ev ev dolaşarak vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı.

Zehirlenme vakalarının yaşandığı 729 nüfuslu Yuva köyünde sağlık ekipleri, ev ev dolaşarak vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı. Rahatsızlık hisseden vatandaşlardan kan alınarak test yapıldı. Suların kesik olduğu köyde, cami bahçesine yüzlerce su depolandı. Vatandaşlar, cami bahçesinden pet şişelerdeki suları alarak ihtiyaçlarını görüyor. Bu arada, 67 kişinin etkilendiği, tedavi gören hasta sayısının 36 olduğu öğrenildi.

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