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Bolu'da Zabıta Ekipleri İzmarit Atanlara Ceza Kesiyor

Bolu'da Zabıta Ekipleri İzmarit Atanlara Ceza Kesiyor
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Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, parklarda yere izmarit ve çöp atanları tespit edip ceza uyguluyor. Bir genç, yere attığı izmariti alarak çöp kutusuna atarken, güvenlik kamerasına özür işareti yaptı.

BOLU Belediyesi zabıta ekipleri, kamera görüntülerinden yere izmarit ve çöp atan kişileri tespit edip ceza kesiyor. Parkta yürürken yere attığı izmariti alıp çöp kutusuna atan gencin kameraya bakarak özür işareti yapması kameraya yansıdı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti. Yerden izmariti alan bu kişi, onu çöp kutusuna attı, ardından da güvenlik kamerasına dönerek el işaretiyle özür diledi. Genç ceza yemekten kurtulurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bolu'da zabıta ekipleri, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara ya da tükürenlere 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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