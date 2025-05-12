Bolu'da Yumurtalı Tır Devrildi
Bolu'da kontrolden çıkan yumurta yüklü bir tır devrildi. Tırın dorsesindeki yumurtalar etrafa saçılırken, sürücü kazada yaralanmadı. Trafik, bölgede kontrollü olarak sağlandı.
Bolu'da kontrolden çıkan yumurta yüklü tır devrildi.
Göynük-Çubuk Gölü yol ayrımında, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ALM 919 plakalı yumurta yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu devrildi.
Tırın dorsesinde bulunan yumurtalar etrafa saçıldı.
Tır sürücüsü kazada yaralanmazken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel