Bolu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu
Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. At Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde yağan karla birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da gece saatlerinden bu yana aralıklarla yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağdı. At Yaylası mevkiinde sabah erken saatlerde yağan karla birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel