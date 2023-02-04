Bolu'da yolcu otobüsündeki ikramlık su kolisinde uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsündeki ikramlık su kolisinde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsündeki ikramlık su kolisinde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otoyolun Dörtdivan kesiminde yapılan uygulamada, Batman'dan İstanbul'a seyreden yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste jandarma narkotik köpeği "Asır" desteğiyle yapılan aramada, bagajdaki ikramlık su kolisinin içerisinde streçle sarılarak gizlenmiş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, bunun üzerine suç kayıtları bulunan şoför H.Y. (30) ve muavin E.E'yi (20) gözaltına aldı. Yolcu otobüsünün diğer şoförle yola devam ettiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Otoyolu Jandarma Bolu Güncel Haberler

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