Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da yapılan yolcu otobüsü aramasında, S.U. adlı şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 84,40 gram sentetik uyuşturucu ile 0,91 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.