Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan yolcu Selim Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Zafer Göder - Güncel

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