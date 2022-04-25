Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, aramada, Levent T. (38) isimli yolcunun üzerinde ve çantasında bir miktar metamfetamin ve 26 Lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title