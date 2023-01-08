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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı

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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yol kontrolü yapıldı.

Doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yolculardan E.G'nin üzerinde ve eşyalarında 15,12 gram eroin ve 1 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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