Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Asır" ile yaptıkları aramada, bagaj kısmında 1 kilo 575 gram sıvı metamfetamin ile 68 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirdi.

Yolculardan İran uyruklu zanlı, olaya ilişkin gözaltına alındı.