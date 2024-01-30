Bolu'da yolcu otobüsünde bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Asır"ın kullanıldığı aramada, aracın bagajında çuvalın içerisinde bulunan bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.