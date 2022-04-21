Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu bulundu.

BATMAN (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu bulundu.

Dörtdivan yakınlarındaki dinlenme tesisinin önünde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada 2 tel kafes içinde 63 sincap yavrusu bulundu. Sincaplara el koyan ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını belirlemek için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu sincap yavrularını İzmit'te ve Gebze'de alacak 2 kişi tespit edildi.

Sincapları gönderen ve alacak 3 kişiye ilgili kanun maddesi gereğince 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekiplerince Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Sincap yavruları, incelemelerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Batman, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title