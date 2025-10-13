Bolu'da Yolcu Otobüsünde 1650 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Bolu'da gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 1650 paket bandrolsüz kaçak sigara bulunarak el konuldu. Valiz sahibi gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu'da durdurulan bir yolcu otobüsünde 1650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yaptığı yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.
Aramada, bir kişinin valizinde 1650 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan valizin sahibi, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel