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Bolu'da Yolcu Otobüsü Yol Korkuluklarına Çarptı

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İzmir'den Bartın'a giden bir yolcu otobüsü, Bolu'da yakıt aldıktan sonra yolda korkuluklara çarparak hasar oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, otobüsü korkuluklar arasından kurtardı.

Bolu'da yol korkuluklarına çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

İzmir'den Bartın'a giden I.K. idaresindeki 19 KK 464 plakalı yolcu otobüsü, yakıt almak için Bolu kent merkezine girdi.

Yakıt aldıktan sonra yoluna devam eden otobüs, Cicitaksi Altgeçidi'ni geçtiği esnada yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol ve korkuluklar arasında sıkışan otobüs, itfaiye ekiplerinin korkulukları kaldırmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yolcu otobüsünde hasar oluştur.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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