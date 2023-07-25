Bolu'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 14 Yaralı

Bolu'da Gerede-Karabük yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yeşillik ve engebeli alana girdi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.