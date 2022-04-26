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Bolu'da yola inen yavru ayı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ali Can Zeray - Güncel
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Bolu'da yola inen yavru ayı kamerada

BOLU'da kara yoluna çıkan yavru bir ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BOLU (DHA) - BOLU'da kara yoluna çıkan yavru bir ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Otomobilin ışığında kara yolu üzerinde bir süre koşan yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Edirne'den  Bolu'ya tatile giden bir kişi önceki gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, ormandan önüne yavru bir ayı çıktı. Yavru ayı, yol kenarının tel örgü ve duvarlar ile çevrili olması nedeniyle kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru ayı daha sonra Demirciler köyüne girerek, gözden kayboldu.  


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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