Bolu'da Yol Süpürme Aracına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bolu'da D-100 kara yolunda yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da Karayollarına ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden T. D. idaresindeki 19 ABY 996 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde sol şeritte çalışma yapan Karayollarına ait yol süpürme aracına arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel