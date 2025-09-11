Haberler

Bolu'da Yol Kenarında Tilkiye Yardım Eden Adam

Gökhan Bilen, Bolu'da yol kenarında aç kalan bir tilkiyi besleyerek duygusal anlar yaşadı. 'Rıfkı' adını verdiği tilkiye yardım eden Bilen'in bu anları cep telefonuyla kaydedildi.

Bolu'da bir kişi, yol kenarında gördüğü tilkiyi besledi.

Gölköy mevkisinde aracıyla seyir halinde olan Gökhan Bilen, yol kenarındaki ağaçlık alanda bir tilki gördü.

Aracından indiğinde tilkinin kaçmadığını fark eden Bilen, aç olabileceğini düşünerek yanında bulunan yiyeceklerden verdi.

Bilen'in, "Köpek misin sen, öyle yol kenarında yatıyorsun? Sen tilkisin." diyerek seslenmesi ve "Rıfkı" adını verdiği tilkiye yönelik konuşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
