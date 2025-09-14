Bolu'da Yol Kenarında İki Yangın Çıktı, Kısa Sürede Söndürüldü
Bolu'da yol kenarındaki ağaçlık alanda 1 kilometre arayla meydana gelen iki yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Merkeze bağlı Yuva köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda yaklaşık 1 kilometre arayla saat 13.30 sıralarında iki ayrı yangın çıktı. Çevredekiler araçlarındaki sularla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı noktaya yakın mesafedeki çimento fabrikasına ait itfaiye aracının da kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel