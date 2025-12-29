Haberler

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bolu'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışın bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 86 köy, ilçelerden Dörtdivan'da 10, Gerede'de 53, Mengen'de 56, Mudurnu'da 38 ve Yeniçağa'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Kocaeli'nde 3 gün önce tahliye olan şahıs adam vurdu

3 gün önce tahliye oldu, büfede tartıştığı adamı vurdu
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı