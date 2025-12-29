Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bolu'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışın bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 86 köy, ilçelerden Dörtdivan'da 10, Gerede'de 53, Mengen'de 56, Mudurnu'da 38 ve Yeniçağa'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.