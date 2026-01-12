Haberler

Bolu'da kar nedeniyle aç kalan yılkı atları kent merkezine indi

Güncelleme:
Bolu'da kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları kent merkezine inerek mahalle sakinlerinden yardım aldı. Atlar dronla görüntülendi.

Bolu'da kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yaylalarda yaşayan yılkı atları besin bulmak için kent merkezine indi.

Bolu Dağı ve Atyaylası bölgesinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları kent merkezine kadar indi.

Sürüler halinde merkeze gelen atlara yemeleri için mahalle sakinleri tarafından yiyecek bırakıldı.

Bu arada yılkı atları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
