Bolu'da Yılkı Atları İçin Yem Bırakıldı

Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreyi geçtiği bölgeye arazi araçlarıyla ulaşan ekipler, yılkı atlarının yoğun olduğu alanları tespit etmeye çalıştı.

Dron destekli inceleme sonucu hayvanların ağırlıklı olarak Kızılağıl köyü çevresinde bulunduğunu belirleyen görevliler, 150 kilogram saman ile 5 kilogram besi yemi bıraktı.

Ekipler, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları için de zaman zaman besleme çalışması gerçekleştiriyor.