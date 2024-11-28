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Bolu'da Yılkı Atları İçin Yem Bırakıldı

Bolu'da Yılkı Atları İçin Yem Bırakıldı
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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için bölgeye yem bıraktı. Dron destekli inceleme ile hayvanların yoğun olduğu alanlar tespit edilerek 150 kilogram saman ve 5 kilogram besi yemi bırakıldı.

Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreyi geçtiği bölgeye arazi araçlarıyla ulaşan ekipler, yılkı atlarının yoğun olduğu alanları tespit etmeye çalıştı.

Dron destekli inceleme sonucu hayvanların ağırlıklı olarak Kızılağıl köyü çevresinde bulunduğunu belirleyen görevliler, 150 kilogram saman ile 5 kilogram besi yemi bıraktı.

Ekipler, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları için de zaman zaman besleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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