Bolu'da yılın ilk yarısında çeşitli suçlardan aranan 172 kişi tutuklandı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk yarısında yapılan çalışma kapsamında 172 kişi tutuklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk yarısında yapılan çalışma kapsamında 172 kişi tutuklandı. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 433 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilenler arasında 172 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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