Bolu'da Yıldırım Düşmesi Hava Durumunu Etkiledi
Bolu'da gün boyunca güneşli hava akşamıyla birlikte gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü. Yıldırım düşme anları cep telefonlarıyla kaydedildi.
BOLU'da, gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bolu'da gün boyu güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü yağmurla birlikte arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırım da kentte korkuya neden oldu. Yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel