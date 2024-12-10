Bolu'da Yılan Panik Yaratılandı, İtfaiye Kurtardı
Bolu'da bir çocuk parkında görülen yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bolu'da çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İzzet Baysal Mahallesi Subaşı Sokak'taki çocuk parkında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerince yakalanarak torbanın içerisine konulan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.