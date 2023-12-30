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Bolu'da yıkılan binadan düşen moloz parçaları paniğe yol açtı

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Bolu'da acil yıkım kararı kapsamında yıkılan 3 katlı binadan caddeye düşen moloz parçaları paniğe yol açtı. Yola düşen parçalar, Bolu Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Bolu'da acil yıkım kararı kapsamında yıkılan 3 katlı binadan caddeye düşen moloz parçaları paniğe yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde bulunan 3 katlı bina için acil yıkım kararı verildi.

Riskli kategorisine giren binanın yıkım işlemleri devam ederken bazı parçalar yola düştü.

Yola düşen moloz parçaları kaldırımda yürüyen bazı kişiler ile bazı araç sürücülerinde paniğe neden oldu.

Öte yandan yola düşen parçalar, Bolu Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaçayır Mahallesi İklim Değişikliği Bolu Belediyesi Bolu Çevre Güvenlik Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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