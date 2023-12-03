Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışma başlattı. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden getirilen göl temizleme makinesiyle ot ve yosunların kesimi yapılmaya başlandı.

Bolu'da Yeniçağa Gölü'nde Ot ve Yosun Temizliği Başlatıldı

Bolu'da Yeniçağa Gölü'ndeki ot ve yosunların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gölde ot ve yosunların artması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden getirilen göl temizleme makinesiyle bölgede yoğun olarak bulunan ot ve yosunların kesimine başlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.