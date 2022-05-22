Bolu'da yemyeşil yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı - Haberler

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Bolu'da yemyeşil yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bolu'da yemyeşil yaylalar düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

Bolu'nun Sarıalan ile Aladağ yaylalarında ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Bolu'nun Sarıalan ile Aladağ yaylalarında ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Her yıl mayısın ilk haftasında açmaya başlayan düğün çiçekleri, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan ve Aladağ yaylalarını sarıya boyadı.

Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek bol fotoğraf çektirdi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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