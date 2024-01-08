Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi hayatını kaybetti
Bolu'da bir yem fabrikasının deposunda çalışan işçi, tonlarca ağırlıktaki mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahale sonucunda işçi kurtarılamadı.
Bolu'da yem fabrikası deposunda, mısır yığınının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Yukarı Soku Mahallesi'ndeki beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın (43) üzerine, çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşaltmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Akkaya'ya ulaşıldı.
Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.