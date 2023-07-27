Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda Odunlukta Yangın Çıktı

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı mevkiinde bulunan bir yaylada odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Bolu-Yedigöller yolu üzerinde Yeniköy yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö.'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluktan alevlerin yükseldiğini fark eden yayla sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Odunluğun tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince etrafa sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.