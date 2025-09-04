Bolu'da Yayla Evi Yangını: 12 Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da çıkan yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 4 ahır kullanılamaz hale geldi.

Aladağ bölgesinde yer alan Aşağısoku Yaylası'nda Hayati Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek çevredeki ev, samanlık ve ahırlara sıçrayan yangını kendi imkanları ile söndüremeyen yayla sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Muzaffer Karslıoğlu, Mustafa Sönmez ve İlhan Saraç'a ait ev, ahır ve samanlıklara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 4 ahır kullanılamaz hale geldi.