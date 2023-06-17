Bolu'da Yaşam Tüneli Projesi ile sürücüler bilgilendiriliyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması için uygulama noktasında 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla Yaşam Tüneli Projesi oluşturuldu. Sürücüler, tünel içerisinde hazırlanan kısa videolarla yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendiriliyor.

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Yaşam tünelinde sürücüler bilgilendiriliyor

BOLU - Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması gayesiyle uygulama noktasında 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla oluşturulan Yaşam Tüneli Projesi'nde sürücüleri kısa videolarla bilgilendiriyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması için uygulama noktasında 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla Yaşam Tüneli Projesi oluşturuldu. Uygulama noktasında sürücüleri denetleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşam tüneli diye tabir edilen kapalı çadıra araçları yönlendiriyor. Araçlarla birlikte tünel içerisine giren sürücü ve yolcular yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolar ile bilgilendiriliyor. Öte yandan uzun yoldan gelen sürücüler ise uygulama noktasında bu alana girerek dinlenme fırsatı buluyor. Ekipler tarafından sürücülere su ikramı yapılıyor.

Tünel içerisine arabasıyla giren sürücü Aydın Ş., "Çok faydalı oldu. Herkesin dikkat etmesi lazım. Çok güzel bir uygulama" dedi.