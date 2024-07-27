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Bolu'da Yaralı Kızıl Geyik Yavrusunun Bakımı ve Tedavisi

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Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusu, veteriner kliniğinde özenle bakım ve tedavi ediliyor. Geyik yavrusuna biberonla keçi sütü verilerek tedavi süreci devam ediyor.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Yedigöller bölgesinde yol kenarında yaralı kızıl geyik yavrusu buldu.

Ekipler, geyik yavrusunu tedavi için kent merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Ömer Yılmaz tarafından muayene edilen geyik yavrusunun arka ayağından yaralandığı belirlendi.

"Bala" ismi verilen geyik yavrusuna, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde özenle bakılıyor, biberonla keçi sütü veriliyor.

Veteriner hekim Yılmaz, geyik yavrusunun ayağına bandaj uyguladıklarını belirterek, hayvanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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