Bolu'da Yaralı Geyik Yavrusuna Koruma

Bolu'da Yaralı Geyik Yavrusuna Koruma
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Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı ve tedavi edilmek üzere Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda koruma ve kontrol faaliyeti esnasında kayalık alandan düşerek yaralandığı düşünülen geyik yavrusu buldu.

Yürümekte zorluk çeken geyik yavrusu, ekiplerce araca alınarak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı yavru, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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