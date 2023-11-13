Bolu'da yapılan operasyonda 1 milyon 300 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, toplam değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi. İki ayrı iş yerinde yapılan operasyonlarda tütün doldurma makinesi, elektronik sigara, tütün, makaron, cinsel içerikli ürünler, cep telefonu aksesuarları ve diğer elektronik ürünler ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bolu'da iki iş yerine yapılan operasyonda toplam değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçan ürünler ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satan işletmelere operasyon düzenlendi. Kent merkezinde faaliyet gösteren F.M. (42) isimli işletmecinin iş yerinde ve evinde arama yapıldı. Ev ve işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 800 bin lira olan 2 tütün doldurma makinesi, 16 elektronik sigara, 301 elektronik sigara likiti, 30 kilo 240 gram kıyılmış tütün, 159 bin 20 dolu makaron, 50 bin boş makaron, 3 bin 935 tütün mamulleri bandrolü, 57 cinsel içerikli ürün, 75 cep telefonu şarj kablosu ve 21 kilo 500 gram çay ele geçirildi. Olayla ilgili F.M. (45) ve M.E.C. (72) isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sonrasında serbest bırakıldı.

Ayrıca şehir merkezinde faaliyet gösteren U.B. (40) isimli kişiye ait iş yerine de operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık olarak 500 bin lira olan 5 akıllı cep telefonu, 161 adet kablolu/kablosuz kulaklık, 106 şarj kablosu, 44 hoparlör, 76 şarj adaptörü, 8 oyun konsolü, 10 powerbank ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak U.B. (40) isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli serbest bırakıldı. - BOLU