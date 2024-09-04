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Bolu'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı

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Bolu'da çıkan orman yangınında zarar gören 3 bin 300 hektarlık alanın ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

BOLU'da, 15 Ağustos'ta çıkan ve 3 günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören yaklaşık 3 bin 300 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, Türkiye'nin 24 kentinden orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan yüzlerce ekip, havadan da yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle yangın 3 günde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre Göynük'te 3 bin 300 hektar alan zarar gördü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra iş makineleriyle orman yollarının onarım işlemleri de sürüyor. Toplam 40 kilometre yeni yol ve 48 kilometre büyük onarım programlarının tamamlanmasının ardından, yanan alanların ağaçlandırılıp bölgenin tekrar yeşillendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Dedeler ve Alançayı Orman İşletme şefliklerinde yürütülen yeni yol etüt çalışmalarının, büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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