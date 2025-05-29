Bolu'da Yangın Söndürme Ekipleri Arasında Yarışma Düzenlendi

Bolu'da Yangın Söndürme Ekipleri Arasında Yarışma Düzenlendi
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, 14 orman işletme şefliğine ait yangın söndürme ekipleri becerilerini sergiledi. Yarışma, yangınlara müdahale süresini kısaltmayı ve ekip motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

BOLU'da, 14 orman işletme şefliğine ait yangın söndürme ekibinin katılımıyla yarışma düzenlendi. Yarışmada yangın söndürme ekipleri heyecanlı anlar yaşadı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 14 orman işletme şefliğinin katılımında yangın söndürme yarışması düzenlendi. Aladağ Demirözü Orman İşletme Şefliği'nde gerçekleştirilen yarışmada, orman işletme şefliklerine ait arazözler ve personel katıldı. Yarışma ile yangın söndürme eğitimlerini tamamlayan personelin müdahale kapasitesini artırmak ve olası yangınlara müdahale süresini erkene çekmek amaçlandı.

'MÜDAHALE SÜRESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISALTMAYI AMAÇLAMAKTA'

Yarışmayla ilgili konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, "Orman yangınlarıyla mücadelede, erken müdahale, performans artışı ve yangın ekiplerimizin motivasyonunu arttırmak hedefiyle bu organizasyonu düzenledik. Bu yarışma ekiplerimizin orman yangınlarına müdahale ederek yeteneklerini geliştirmeyi, ekip ruhu ile mücadele etme becerisini arttırmayı ve ilk müdahale süresini mümkün olduğunca kısaltmayı amaçlamaktadır" dedi. En hızlı ve donanımlı arazöz ekibinin belirlendiği yarışmada ekipler, başlama işaretiyle beraber araçlardan indi. Hızlı bir şekilde, parkur üzerinde rulo hortumları müdahale noktasına taşıdı. Bağlantıların yapılmasının ardından sırasıyla su ve köpük ile belirlenen noktaya su atışı yapıldı. 5 dakika boyunca yapılan söndürme müdahalesinin ardından, hortumlar aynı şekilde toplanarak, arazözlere taşındı. Personelin arazözün dolaplarını kapatmasıyla, etap tamamlandı. Yarışmada Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü 1'inci, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2'nci, Seben Orman İşletme Müdürlüğü 3'üncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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