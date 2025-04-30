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Bolu'da Yangın Söndüren Helikopter Konuşlandırıldı

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Bolu'da orman yangınlarına hızlı müdahale için Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri Gerede ilçesine yerleştirildi. 2024 yılında meydana gelen yangınlarda 3 bin 615 hektar orman zarar gördü.

Yangın söndürme helikopteri Bolu'da konuşlandırıldı

BOLU - Bolu'da orman yangınlarına müdahale amacıyla tahsis edilen Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri Gerede ilçesine konuşlandırıldı.

Bolu'da 2024 yılında meydana gelen 46 orman yangınında toplam 3 bin 615 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangınların çıktığı bölgelere kilometrelerce uzaklıktan havadan söndürme desteği geldi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl Bolu'ya Mi-8 tipi 6-7 kişi kapasiteli yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri Gerede ilçesindeki tomruk deposu alanına konuşlandırıldı. Tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atabilen helikopterin 2 saat boyunca havada kalabildiği öğrenildi. Helikopterin, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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