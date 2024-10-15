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Bolu'da Yangın Merdiveninden Düşen Öğrenci Yaralandı

Bolu'da Yangın Merdiveninden Düşen Öğrenci Yaralandı
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Bolu'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yangın merdiveninde oynayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmamakta.

Bolu'da yangın merdiveninden düşen ilkokul öğrencisi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi M.U.K. (9), okulun yangın merdiveninin bulunduğu alanda oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirdiği okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Mehmet Akif Ersoy Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Çocuk bolu

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