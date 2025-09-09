Bolu'da Yangın Havuzu İnşa Edildi
Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için 800 metreküp su kapasitesine sahip Erenler Orman Yangını Havuzu tamamlandı. Arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılayacak bu havuz, güvenlik önlemleri ile çevrelendi ve vatandaşların yüzmemesi konusunda uyarılar yapıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni yangın havuzu oluşturuldu.
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirler Orman İşletme Şefliği Güneyçalıca köyü Erenler mevkisinde inşa edilen Erenler Orman Yangını Havuzu tamamlandı.
Orman yangınlarında arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla doğal su kaynaklarından uzak noktada yapılan havuz, 800 metreküp su kapasitesiyle söndürme çalışmalarında kullanılacak.
Yetkililer, havuz çevresine tel ihata çekilerek güvenlik önlemleri alındığını belirterek, vatandaşları bu alanı yüzmek, serinlemek ve eğlenmek amacıyla kullanmamaları konusunda uyardı.