Bolu'da Yangın Felaketi: Ev, Ahır ve Samanlık Kül Oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sarıoğlu köyünde Mehmet, Durmuş ve Uğur G'ye ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin bitişiğindeki samanlık ve ahıra sıçrayan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.