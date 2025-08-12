Bolu'da Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Bolu'da Alpağut Mahallesi yakınlarında orman ve çalı alanında çıkan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın bölgede yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

BOLU'da orman ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Alpağut Mahallesi 265 Sokak yakınlarında orman ve çalıların bulunduğu alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bahçe hortumları ve kendi imkanlarıyla ekiplere destek veriyor.

