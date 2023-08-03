Bolu'da yangın çıkan yayla evi kullanılamaz hale geldi

Bolu'da yangın çıkan 2 katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Civril Mahallesi'nin Atyaylası mevkisinde bulunan yaylasında yaşayan Abdullah K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaylanın ormanlık alanda olması nedeniyle bölgeye Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 katlı yayla evi kullanılamaz hale geldi.