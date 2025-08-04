Bolu'da Yangın Çıkan Apartmandan Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Yangın Çıkan Apartmandan Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Bolu'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir çocuk ve kadın, itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı ve dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bina içinde çalışma yapan itfaiye erleri, apartmanda mahsur kalan çocuğu ve kadını oksijen maskesi takarak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Ekipler, dairede yangın esnasında kimsenin bulunmadığını belirledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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