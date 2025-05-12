Bolu'da Yangın: Cami ve 2 Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, alevlerin bitişikteki diğer ahşap eve ve köy camisine sıçraması sonucu önemli hasara yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, fakat cami ve iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BOLU'nun Göynük ilçesinde cami ve 2 ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyündeki bir ahşap evde, öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki ahşap eve ile köyün camisine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 ev ile cami kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel