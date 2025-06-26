Bolu'da Yangın: 90 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde, 90 yaşındaki Fatma K'nin yaşadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kullanılamaz hale geldi. Yangın, köylülerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Himmetoğlu köyü Orta Mahalle'de Fatma K'nin (90) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fatma K, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel