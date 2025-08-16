Bolu'da Yangın: 3 Ev, 2 Ahır ve 2 Samanlık Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

BOLU'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangından alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde çıktı. Köyde evlerin yakınında bulunan otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte alevler evlere sıçradı. Ev, ahır ve samanlıkların yanmasıyla birlikte büyüyen yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangında 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),