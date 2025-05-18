Bolu'da Yangın: 2 Ev ve 1 Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Yangın: 2 Ev ve 1 Depo Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'da çıkan yangında bitişikteki iki ev ve bir depo kullanılamaz hale geldi. Yangın, çöplerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yatalak bir yaşlı çift kurtarıldı.

BOLU'da, 2 ev ve 1 depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evlerden biri iş makinesiyle yıkıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde çıktı. Cadde üzerindeki depoda bulunan çöpler, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı 2 eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yanan evdeki biri yatalak olan yaşlı çift dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yangının yakındaki evlere sıçramaması için bitişikteki evlerden biri iş makinesi ile yıkıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayda 1 depo ve 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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